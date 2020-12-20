Kuzey Irak'ta görevli olan Mehmetçik, zorlu kış koşullarına rağmen terör örgütleriyle mücadelesine devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları sürüyor.

Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarında; kar, kış, yağmur, çamur demeden kararlı mücadelelerine devam eden Mehmetçik, örgütlere darbe vuruyor.

TÜRK ASKERİ KUZEY IRAK'TA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görev yapan kahraman komandolarımıza ilişkin fotoğraf ve görüntüleri paylaşarak destek mesajı gönderdi.

"NE KAR, NE DE DONDURUCU SOĞUK SİZİ YOLUNUZDAN DÖNDÜREBİLİR"

Bakanlığın Twitter üzerinden yapılan paylaşımında, "Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz... Irak kuzeyindeki Hakurk’ta fedakârca görev yapan Kahramanlarımıza selam olsun!" ifadeleri yer aldı.

Hakurk’ta dondurucu soğukta görev yapan komandolar ViDEO