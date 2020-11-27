Terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağaranın, komandolar tarafından imha edildiğini duyuruldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildi.

KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

İçerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat bulunan mağara, tespitin ardından komandolar tarafından imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabı üzerinden mağaraya ilişkin görüntüler paylaştı.

Hakurk'ta PKK'ya ait 8 odalı mağara imha edildi