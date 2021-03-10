- Haberler
- Gündem Haberleri
- Hakurk'ta PKK'ya ait silah ile mühimmat ele geçirildi
Hakurk'ta PKK'ya ait silah ile mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve mağaralarda ele geçirilen mühimmatlar imha edildi.
- AA
- 10.03.2021 - 15:50
- Güncelleme : 10.03.2021 - 16:06
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, komandolar tarafından arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
Çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın kullandığı yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Bölgede yapılan arama-taramalarda; RPG-7 roketatar, 4 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 6'lı bomba atar, 1 kilogram amonyum nitrat, 3 mayın, 2 el bombası, 1000 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet 12,7 mm doçka uçaksavar mühimmatı, 30 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 40 şarjör, 2 gece görüş dürbünü, termal silah dürbünü, 2 keskin nişancı dürbünü, 4 el dürbünü ele geçirilerek imha edildi.
Hakurk'ta PKK'ya ait silah ile mühimmat ele geçirildi VİDEO