Irak'ın kuzeyindeki tarama faaliyetleri kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda bulunan malzemelere el konuldu.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda Hakurk bölgesinde tespit edilen sığınak ve barınaklarda arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Komandoların çalışmaları sonucunda; parçalanmış M-16 piyade tüfeği, 7 el bombası, 250 kilo amonyum nitrat, 51 RPG-7 roketatar mühimmatı, 63 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 SPG-9 roket mühimmatı, 6 SPG-9 sevk fişeği, 6 kutu doçka mühimmatı, 2 bin adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 1200 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 3 el telsizi, kanas dürbünü, doçka namlusu, 50 metre infilaklı fitil ve çok sayıda el yapımı patlayıcı, örgütsel doküman, çok sayıda ilaç ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakurk'ta PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi