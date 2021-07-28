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    Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 28.07.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 15:20
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    Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    Mehmetçik, Irak’ın kuzeyini abluka altına aldı.

    Yine bir operasyon başarıyla tamamlandı.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    “İNLERİNE GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Teröristleri inlerine gömmeye devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Teröristlerin tüm inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz.” denildi.

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