Komandolar, operasyon sırasında kendilerine eşlik eden bir köpeği nehirden geçerken omuzlarında taşıdı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit etti.

Operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpek ise nehirden karşıya geçerken Mehmetçik'in omuzlarında taşındı.

Yaşanan o anlar da izleyenleri gülümsetti.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Bölgede yapılan arama-taramalarda ise 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildi.

Hakurk'taki Mehmetçik köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu