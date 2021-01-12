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- Hakurk'taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu
Hakurk'taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu
Komandolar, operasyon sırasında kendilerine eşlik eden bir köpeği nehirden geçerken omuzlarında taşıdı.
- AA & Ensonhaber
- 12.01.2021 - 17:08
- Güncelleme : 12.01.2021 - 17:13
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit etti.
Operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpek ise nehirden karşıya geçerken Mehmetçik'in omuzlarında taşındı.
Yaşanan o anlar da izleyenleri gülümsetti.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
Bölgede yapılan arama-taramalarda ise 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildi.
Hakurk'taki Mehmetçik köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu