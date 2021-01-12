Euro
9.1225
0.25%
Dolar
7.5054
0.28%
Altın
445.38
0.31%
Borsa
1.549
0.84%
Bitcoin
254.995
-2.30%
EXEN Coin
11.61
2.11%
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Hakurk'taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu

    Komandolar, operasyon sırasında kendilerine eşlik eden bir köpeği nehirden geçerken omuzlarında taşıdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.01.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hakurk'taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve barınakları tespit etti.

    Operasyonlar sırasında komandolara eşlik eden bir köpek ise nehirden karşıya geçerken Mehmetçik'in omuzlarında taşındı.

    Yaşanan o anlar da izleyenleri gülümsetti.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

    Bölgede yapılan arama-taramalarda ise 14,5 mm Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, yaklaşık bin adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık bin adet 12,5 mm Doçka mühimmatı, yaklaşık 2 bin adet 14,5 mm Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildi.

    Hakurk'taki Mehmetçik köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu

    Hakurk taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu #1

    Hakurk taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu #2

    Hakurk taki Mehmetçik, köpeğin nehri geçmesine yardımcı oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir