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    Haldun Boysan hayatını kaybetti

    Haldun Boysan hayatını kaybetti

    Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.09.2020 - 00:21
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    Birçok dizi ve filmde rol almış ve akıllara kazınan karakterlere karşımıza çıkan Haldun Boysan, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

    Ünlü oyuncu, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Baysan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    HALDUN BOYSAN KİMDİR?

    Haldun Boysan hayatını kaybetti #1

    Haldun Boysan hayatını kaybetti #2


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