Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
HALEP KALESİ'NDE TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI
Yaklaşık 400 yıl Osmanlı himayesinde kalan şehrin en büyük simgelerinden Halep Kalesi'nde bugün Türk bayrağı dalgalandı.
Aralık 1948'de yayımlanan bir mecmuada “Halep kalesine Türk bayrağı çekildi” ifadeleri yer almıştı.
"BİZİ ANCAK TÜRK YÖNETİMİ RAHAT YAŞATIR"
76 yıl önce Türkiye'ye katılmayı talep eden Halepliler, şehrin sokaklarında ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlemişti.
Halepliler, "Bizi ancak Türk yönetimi rahat yaşatır" sloganları atarak Halep Kalesi'ne çıkmış ve Türk bayrağını dalgalandırmışlardı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış