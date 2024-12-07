Halep’e dönen 10 yaşındaki Suriyeli Elif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

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Suriyeli muhaliflerin ilerleyişi sürüyor...

Muhaliflerin Halep ve Hama’yı alıp Humus’ta ilerleme kaydetmesi rejimi panikletti.

HALEP MUHALİFLERİN ELİNE GEÇTİ

Halep, İdlib kırsalı ve Hama'yı dokuz günde ele geçiren Suriyeli muhalifler, Düşmanı Caydırma Operasyonu'nun 10'uncu gününde ülkenin en büyük üçüncü kenti Humus'a ulaştı.

Suriye'de Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Halep ve İdlib'te kontrolü sağladı.

MEMLEKETE DÖNÜŞ HEYECANI

Özellikle muhaliflerin Halep'i rejim güçlerinden alması ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelileri de memlekete dönüş heyecanı sardı.

Türkiye'deki birçok Suriyeli aile, dönüş için hazırlıklarını tamamladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapıyor.

TÜRKİYE'DE DOĞAN ELİF DUYGULARINI ANLATTI

Türkiye’de doğan ve memleketi Halep’e ilk defa gelen 10 yaşında Suriyeli Elif, A Haber yayında duygularını dile getirdi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel’in mikrofon uzattığı Elif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

"BİZE 10 SENE TAHAMMÜL ETTİN"

Küçük Elif, "Çok mutluyum, savaş bitti Halep'e geldik. Erdoğan'a teşekkür ederiz, sen bize 10 sene tahammül ettin." İfadelerini kullandı.