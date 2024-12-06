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Haber Merkezi

Suriye'deki çatışmalar şiddetleniyor...

İlk olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirirken, gelinen son durumda rejim karşıtı muhalifler, Humus ilinde ilerleyişini sürdürüyor.

Muhalifler Şam'a doğru yürüyüşlerini sürdürürken bölgede dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor.

HALEP'E GERİ DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından ülkelerine kesin dönüş yapıyor.

Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ve el sallayarak Halep'teki evlerine büyük bir mutlulukla geri dönüyor.

"ARTIK BİZİM HALEP'E DÖNMEMİZİN VAKTİ GELDİ"

Muhaliflerin Halep'i rejim güçlerinden alması ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Halep'e dönen bir Suriyelinin A Haber canlı yayınında yaptığı röportaj çok konuşuldu.

10 yıldır Türkiye'de olduğunu aktaran Muhammet devamında şu açıklamalarda bulundu:

Biz oradan topraklarımızdan zulümden kaçarak geldik. Esad bizim çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı öldürüyordu ve bende o zaman küçüktüm. Biz de 2014 yılında Türkiye'ye geldik. Biz burada çalıştık iş öğrendik ve Türkçe öğrendik. Burada bulaşıkçılıktan başladık sonra tercümanlık işleri yaptık. Artık bizim Halep'e dönmemizin zamanı geldi topraklarımızı özledik. 10 yıldır ben memleketimi görmedim.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA KİMSE HALEP'İ YÖNETEMEZ"

Açıklamasının devamında Muhammet, "Halep'in Türkiye'ye ait olması lazım." diyerek şu sözleri sarf etti:

Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye'den başka kimse Halep'i yönetemez.



