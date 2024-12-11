Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, milyonlarca sivilin canını yaktı.

O yıllarda adeta ateşten bir çember içine alınmış olan Suriye halkı, hem Baas rejiminden hem de terör örgütü PKK/YPG tarafından zulümden başka bir şey görmedi.

Ülkeden kaçanların kendilerini şanslı saydığı ülkede milyonlarca Suriyeli, dünyanın çeşitli noktalarına göç etti.

Bunlardan en yoğun göç alanı ise Suriye'nin sınır komşusu Türkiye oldu.

HALEP'TE 82 TC 1453 PLAKALI ARAÇ...

Yıllarca Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenler, yavaş yavaş topraklarına dönmeye başladı.

Türkiye'den güzel anılarla ayrılan Suriyelilerin göçe başladığı Halep'ten dikkat çeken bir görüntü, sosyal medyaya yansıdı.

Halep'te '82 TC 1453' plakalı bir araç seyir halinde görüntülendi.

İşte Halep'ten yansıyan o görüntü...

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ HATIRLANDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önceki sözleri akıllara geldi.

Tarihler 2017'yi gösterdiğinde Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşurken Misak-ı Milli kararlarını anımsatmıştı.

Bahçeli, "Misak-ı milli haritasında Batum, Halep, Rakka, Deyr-i Zor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük, Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük, belli oldu mu niye 83 Musul? Bugünden 84’ü söylemeyeyim, çünkü 85’in heyecanı kalmayacaktır. Misak-ı Milli’den vazgeçmek gelecekten vazgeçmektir." demişti.