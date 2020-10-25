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    Halep'te Ermenistan'ı destekleyen bir gösteri düzenlendi

    Halep'te Ermenistan'ı destekleyen bir gösteri düzenlendi

    El Azizzieh Meydanı'nda bazı Suriyeliler, Azerbaycan karşısında işgalci konumdaki Ermenistan'ı desteklemek için sokağa döküldü.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 22:45
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 22:46
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    Azerbaycan, Ermenistan karşısında Dağlık Karabağ bölgesinde, işgal altındaki toprakları bir bir kurtarırken, Ermenistan ordusu kaçışını sürdürüyor.

    Azerbaycan haklı mücadelesinde oldukça hassas hareket ederken, Ermenistan sivilleri öldürmeyi tercih ediyor.

    Dünyadan özellikle Avrupa'dan ve Türkiye'nin güneyindeki ülkelerden haksız mücadelesine detek isteyen Ermenistan, zaman zaman karşılık da buluyor.

    KOMÜNİZM BAYRAKLARIYLA ERMENİSTAN'A DESTEK

    Suriye'nin Halep kentinde bulunan El Azizzieh Meydanı'nda akşam saatlerinde bir grup insan, Ermenistan'a destek vermek için meydana indi.

    Ellerinde komünizm ve Ermenistan bayrakları bulunan grup, Ermenistan lehine sloganlar atarak, Ermenistan'a destek verdi.

    Halep te Ermenistan ı destekleyen bir gösteri düzenlendi #1

    Halep te Ermenistan ı destekleyen bir gösteri düzenlendi #2

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