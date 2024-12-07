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İHA

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler tarihi ilerleyişlerine devam ediyor...

Uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı aldıktan sonra yürüyüşlerini Şam'a doğru sürdürüyor.

Muhalif güçler Şam'a dayanırken ESAD ise iyice köşeye sıkıştı.

HALEP MUHALİFLERİN KONTROLÜNDE

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki muhalif gruplar, Esad rejimine karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.

Esad güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, savunma hatlarını kırdı.

Halep'in merkezini ele geçiren gruplar, İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı.

TÜRK LİRASI KULLANILIYOR

Türk devletine ve halkına sonsuz teşekkürlerini ileterek Halep'e giden Suriyelilere ilişkin bölgeden gelen görüntüler ve bilgiler ise dikkat çekiyor.

Halep'e dönen Suriyeliler alışverişte Suriye lirası yerine Türk lirası kullanmayı tercih ediyor.

"ŞU ANDA ESAD'IN PARASININ HİÇBİR DEĞERİ KALMADI"

Mustafa Hasan, yaşananlara ilişkin şöyle konuştu:

Suriye Türkmen'iyim. Allah'a şükürler olsun alışverişimizi Türk Lirasıyla yapıyoruz. Şu anda Esad'ın parasının hiçbir değeri kalmadı. Alışveriş hep Türk parası üzerine oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz, rabbim herkese bu mutluluğu yaşatsın. Şu an Türk lirasıyla alışveriş yapmak anlatılmayacak bir duygu. İçimdeki coşku ve sevinci kimseye anlatamam.

"SURİYE LİRASININ NE KADAR GÜÇSÜZ OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ"

İstanbul'da 10 yıl yaşadığını belirten Hasan, "Burada hayat zor ama alışveriş Türk lirası olduğu için mutluyum." dedi.

Esad döneminde parayı alışverişi poşet ile taşıyarak yaptıklarını belirten Hasan, şu sözleri sarf etti:

Alışverişimizi parayı poşetle taşıyarak yapıyorduk. Ama şu an en ufak parayla ödeme yapabiliyoruz. Elimdeki şu 450 bin Suriye lirası, TL karşılığı 450 TL. Bu paranın (Suriye lirasının) ne kadar güçsüz olduğunu görüyorsunuz.

Öte yandan, Halep'te esnaf Abu Ubeyde ise “Hayat rutin olarak devam etmeye başladı. İnşallah hayat güzel olacak” ifadesinde bulundu.