Vatandaşlar 9 günlük bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik kenti Halfeti ilçesini tercih etti.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turisttik kenti Halfeti’de bayram yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Halfeti ilçesinde geçirmeyi seçti.

İlçeyi 9 günde otobüs, minibüs ve otomobillerden oluşan 27 bin araçla yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

SON YILLARIN EN YÜKSEK ZİYARETÇİ RAKAMINA ULAŞILDI

Yoğun ziyaretçi akınıyla birlikte Kurban Bayramları'nda son yılların en yüksek rakamına ulaşıldı.

İlçeye giden yerli ve yabancı turistler, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görme imkanının yanı sıra tekne turlarına katılıp su üstündeki duba restoranlarda yemek yeme olanağı elde etti.

Halfeti’de Kurban Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı VİDEO

