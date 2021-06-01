Halı sahalar açıldı mı? Halı saha, yüzme havuzu ve spor salonlarında son durum..

Halı sahalar açıldı mı? Halı saha, yüzme havuzu ve spor salonlarında son durum..

İçişleri Bakanlığının yayımladığı normalleşme genelgesinin ardından spor salonu, yüzme havuzu ve halı sahaların durumu merak konusu oldu. Peki halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları açıldı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin alınan kararları açıkladı.

Açıklamanın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan spor salonu, halı saha, yüzme havuzu gibi yerlerin açılıp açılmadığı merak konusu oldu.

Peki halı sahalar açıldı mı? İşte halı saha, yüzme havuzu ve spor salonlarında son durum...

HALI SAHA VE SPOR SALONLARI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Haziran ayının tamamını kapsayan normalleşme kararlarını duyurdu.

Bilindiği üzere kademeli normalleşme sürecinin ilk aşamasında verilen kararlarda yüzme havuzları, halı saha ve spor salonlarının hizmet vermesi kısıtlanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre; halı saha ve spor salonu işletmeleri kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07:00 ile akşam 21:00 arasında 1 Haziran'dan itibaren faaliyet gösterebilecek.

YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede yüzme havuzları ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı:

''Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.''