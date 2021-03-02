Halı sahalar hangi illerde açılacak? Halı sahalar kaça kadar açık?

Halı sahalar hangi illerde açılacak? Halı sahalar kaça kadar açık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan, uzun süredir kapalı olan halı sahalar ile ilgili normalleşme adımlarını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesi yönündeki kararları kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Erdoğan, uzun süredir kapalı olan halı sahalar ile ilgili normalleşme adımlarını da açıkladı.

Peki, kabine toplantısında alınan kararlara göre halı sahalar hangi illerde açılacak? Halı sahalar kaça kadar açık? İşte detaylar..

HALI SAHALAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçerek toplantıda alınan kararları duyurdu. Böylelikle koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan halı sahaların hangi illerde açılacağı da netlik kazandı.

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilecektir.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

''Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.''

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

''Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.''