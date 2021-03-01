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    Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan halı sahalar, düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 22:59
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    Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak

    Halı sahalar bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu.

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLERDE AÇILACAK

    Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.

    HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER

    Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.

    Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak #1

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