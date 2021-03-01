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Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak

Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan halı sahalar, düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.