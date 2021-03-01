- Haberler
- Gündem Haberleri
- Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak
Halı sahalar hangi şehirlerde açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan halı sahalar, düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 22:59
Halı sahalar bir süredir koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLERDE AÇILACAK
Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.
HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER
Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.