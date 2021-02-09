Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılış tarihi belli mi, Mart'ta açılacak mı?

Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılış tarihi belli mi, Mart'ta açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle faaliyetleri durdurulan halı sahalar, ne zaman yeniden hizmete açılacak merak ediliyor. İşletme sahipleri ve müşterileri halı sahaların son durumunu araştırıyor.

Türkiye'de günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri de halı sahaların açılış tarihi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 15 bin halı saha kapalı durumda bulunuyor.

Sosyal mesafe kuralının korunması amacıyla kısıtlanan sosyal hayat faaliyetler sonucunda halı sahaların da kapatılması kararı verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü son Kabine Toplantısı’nın ardından vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi halinde kısıtlamaların kademeli olarak esnetileceğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından hem işletme sahiplerinin hem de halı saha müdavimlerinin “Halı sahalar ne zaman açılacak?” sorusunu gündeme taşıdı.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

Aşı uygulamalarının etkisini göstermesi ve vaka sayılarında düşüş yaşanmasıyla birlikte sosyal hayatın da kontrollü olarak normalleşmesi bekleniyor.

Halı sahaların müdavimleri ve işletmeciler konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor.

Ancak halı sahaların açılış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler Kabine Kurulu toplantısına çevrildi.

Mart ayı ile ilgili birtakım normalleşme gelişmeleri yaşanabileceği iddia ediliyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer alacaktır..