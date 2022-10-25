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    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu

    Beyoğlu'nda Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması nedeniyle yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.
    • 25.10.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:29
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    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu

    İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Karaköy Haliç İstasyonunda, saat 10.15 sıralarında rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.

    Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı.

    Yangın kontrol altına alındı

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı.

    Seferler durduruldu

    Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Yenikapı istasyonunda otobüse binemeyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu

    Otobüs bulamadılar

    İBB yetkilileri, yaptığı anonslarla vatandaşları otobüs hattına doğru yönlendirdi. Durağa gelen vatandaşlarlar ise otobüs bulmakta güçlük çekti.

    İBB'den açıklama geldi

    Metro İstanbul remi hesabından ise seferlerin durdurulmasıyla ilgili açıklama geldi.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu #1

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    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu #3

    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu #4

    Haliç metro köprüsü üzerinde kablolar yandı, seferler durdu #5


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