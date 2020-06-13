Haliç rezilliği İmamoğlu'nun şovunu akıllara getirdi

İBB Başkanı İmamoğlu, AK Parti'nin projelendirdiği atık su arıtma tesisi projesini israf diyerek iptal etmişti.

İstanbul'un 1990'lı yıllarda büyük bir kabusu vardı: Haliç.

CHP'li Nurettin Sözen'in İBB başkanlığı yaptığı dönemde Haliç'ten kötü kokular yükseliyordu.

Haliç'in çevresinde oturan vatandaşlar, evlerinde camlarını açamıyordu.

HALİÇ'E ERDOĞAN DOKUNUŞU

Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB başkanlığı görevine seçilmesinin ardından Haliç'te büyük bir değişim başladı.

Erdoğan'ın yaptığı başarılı çalışmalarla Haliç pislikten kurtarıldı.

MASMAVİYDİ...

İBB'de AK Parti belediyeciliğinin devam ettiği dönemde Haliç'te insanlar yüzmeye başladı, hayvan çeşitliliği günden güne artmaya başladı.

CHP GELDİ, KOKULAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Masmavi bir görünüm kazanan Haliç, İBB'nin CHP yönetimine geçtiği dönemde eski günlerine dönmeye başladı.

Üstelik bu değişim 1 yıl gibi kısa bir sürede meydana geldi.

Haliç'te meydana gelen çirkin görüntüyle ilgili açıklama yapan İBB yönetimi, 3 hafta içinde Haliç'in eski haline döneceğini savundu.

Ancak Haliç çevresinde yürüyen vatandaşlar, pis kokular nedeniyle bunaldı.

ATIK SU ARITMA TESİSİNİN TEMELİNİ BİLE ATMADILAR

Bu süreç akıllara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği ilk günlerde yaptığı 'temel atmama' törenini akıllara getirdi.

Bilindiği üzere; AK Parti döneminde projelendirilen Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi israf denilerek İmamoğlu tarafından iptal edilmişti. Bu iptal kararı da 'temel atmama töreni' ile şova dönüştürülmüştü.

Haliç'teki görüntü korkutuyor VİDEO