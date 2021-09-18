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    Halıcıoğlu’nda arızalanan metrobüs yolda kaldı

    Yolcuların tahliye edildiği metrobüs çift yönlü yolda kenara çekilirken, diğer araçlar yoluna devam etmekte zorlandı. O anlar kayda alındı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 12:22
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    Halıcıoğlu’nda arızalanan metrobüs yolda kaldı

    Şu sıralar sık sık arıza veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler, vatandaşı canından bezdirdi.

    İsyan noktasına gelen İstanbullu, o otobüsleri itmekten de bir hal oldu.

    Bir yandan otobüslerin bakım ve onarımının tam yapılmadığını düşünen megakentin sakinleri, diğer yandan da arızalı metrobüslerle uğraşmaya başladı.

    METROBÜS ARIZA YAPTI

    Görüntüler Halıcıoğlu Metrobüs Durağı’nda kayda alındı.

    Günlük milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüslerden biri, arıza yaptı ve çift yönlü olan yolda kenara çekildi.

    Arızalanan metrobüs yolda kaldı VİDEO

    KUYRUK OLUŞTU

    İçerisindeki yolcuların indirildiği metrobüs, diğer araçların gidiş yönünü tıkayınca kuyruk oluştu.

    Bu anlara defalarca tanıklık eden vatandaşlardan biri eline aldığı cep telefonuyla bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi.

    Halıcıoğlu’nda arızalanan metrobüs yolda kaldı #1

    Halıcıoğlu’nda arızalanan metrobüs yolda kaldı #2

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