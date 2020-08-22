Haliç'te suyun rengi değişti

İstanbul'da Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

Türkiye’nin gündemine kirlilik ve kötü kokularla gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi.

HALİÇ'TEKİ KİRLİLİĞE HALA ÇÖZÜM BULUNMADI

Haliç’in mavi sularının siyaha bürünmüş hali 12 Haziran’da havadan görüntülenmişti. Görüntülerin arından bir anda Türkiye’nin gündemine oturan Haliç’ten, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da harekete geçerek numune almıştı.

İBB DÜZELMESİ İÇİN 3 HAFTA SÜRE VERMİŞTİ

İBB yetkilileri ise Haliç’in renginin değişmesinin kirlilikten değil yaşanan alg patlamasından olduğunu iddia etmişti. Ayrıca yapılan açıklamada, durumun 3 hafta içerisinde düzeleceği ve Haliç’in yeniden mavi sularına kavuşacağı açıklanmıştı.

Haliç'te suyun renginin değişti- İZLE

ÇÖPLER BİRİKTİ, KIYI KESİMLER SİYAHA DÖNÜŞTÜ

Bugün yine havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekti.

Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.