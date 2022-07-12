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    Haliç'teki kirlilik, kameraya yansıdı

    Haliç'teki kirlilik, kameraya yansıdı

    Uzun süredir adı çevre kirliliğiyle anılan Haliç'in içler acısı son hali, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 12.07.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 12:07
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    Daha önce güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, bir süredir kötü kokular ve çevre kirliliğinden başka bir şekilde anılmamaya başladı.

    Pandemi sürecinden bu yana bir çözüm üretilmesi beklenen Haliç'in rengi kahverengine döndü.

    Kirliliğine bir çözüm üretilmesi beklenen Haliç'in içler acısı son hali ise çevre duyarlısı vatandaşların yüreklerini burktu.

    Çöpler kıyıya vurdu

    Haliç'ten alınan güncel görüntülerde kıyıya vuran çöpler dikkat çekti. Sahil boyunca süren kirliliğe karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) henüz bir açıklama yapılmadı.

    Haliç'teki kirlilik, kameraya yansıdı VİDEO

    Haliç teki kirlilik, kameraya yansıdı #1

    Haliç teki kirlilik, kameraya yansıdı #2

    Haliç teki kirlilik, kameraya yansıdı #3


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