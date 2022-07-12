Uzun süredir adı çevre kirliliğiyle anılan Haliç'in içler acısı son hali, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Daha önce güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, bir süredir kötü kokular ve çevre kirliliğinden başka bir şekilde anılmamaya başladı.

Pandemi sürecinden bu yana bir çözüm üretilmesi beklenen Haliç'in rengi kahverengine döndü.

Kirliliğine bir çözüm üretilmesi beklenen Haliç'in içler acısı son hali ise çevre duyarlısı vatandaşların yüreklerini burktu.

Çöpler kıyıya vurdu

Haliç'ten alınan güncel görüntülerde kıyıya vuran çöpler dikkat çekti. Sahil boyunca süren kirliliğe karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) henüz bir açıklama yapılmadı.

Haliç'teki kirlilik, kameraya yansıdı VİDEO

