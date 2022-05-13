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    Halife bin Zayid Al Nahyan, yaşamını yitirdi

    Al Nahyan, 73 yaşında hayatını kaybetti. BAE'de 40 gün süreyle resmi yas ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 13:42
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    Halife bin Zayid Al Nahyan, yaşamını yitirdi

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin devlet başkanından gelen ölüm haberiyle sarsıldı.

    BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, 73 yaşında hayatını kaybetti.

    Al Nahyan'ın ölümünün ardından 40 günlük yas

    Devlet Başkanlığı İşleri Bakanlığı, bugünden itibaren 40 gün süreyle ülkede resmi yas ilan edildiğini ve bu süreçte bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

    WAM haber ajansının aktardığına göre, BAE'deki bakanlıklarda, federal ve yerel kurumların yanı sıra özel sektörde de çalışmalar 3 gün süreyle askıya alınacak.

    Taziye mesajı

    Söz konusu bakanlığın açıklamasında, BAE halkına, Arap ve İslam milletlerine ve dünyaya Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

    Halife bin Zayid Al Nahyan, yaşamını yitirdi #1


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