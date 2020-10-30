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    Halil Sezai hakim karşısına çıktı

    Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Halil Sezai, ilk kez hakim karşısına çıktı.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 10:54
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    Halil Sezai hakim karşısına çıktı

    15 Eylül 2020 tarihinde tartıştığı 68 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şarkıcı Halil Sezai’nin 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

    İLK DURUŞMA BAŞLADI

    Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil Sezai cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki Hüseyin Meriç ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık Halil Sezai’nin savunmasını alınıyor.

    İDDİANAMEDEN

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Halil Sezai ve Hüseyin Meriç arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında Halil Sezai’nin elinde bulunan yaklaşık 30 santimlik odun parçası ile Hüseyin Meriç’e hitaben küfürler ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlatıldı.

    Meriç’i önce odun parçası ile yaraladığı, daha sonra da tekme ve yumruk atarak yaraladığı belirtildi.

    Müşteki Hüseyin Meriç’in ifadesine yer verilen iddianamede, Halil Sezai’nin elinde odun ile ikamet ettiği konutuna girdiğini, "Seni öldürmeye geldim" diyerek tehdit ettiğini ve kendisini darp ettiğini söylediği kaydedildi.

    13 YIL 10 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

    İddianamede, Halil Sezai’nin, “alenen hakaret”, “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “mala zarar verme” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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