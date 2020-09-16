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    Halil Sezai, ifadeye çağrıldı

    Tuzla'da yaşlı bir adamı acımasızca döven Halil Sezai, savcılıkta ifade verecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.09.2020 - 17:08
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    Halil Sezai, ifadeye çağrıldı

    İstanbul Tuzla'da 67 yaşındaki yaşlı adamı tekme tokat döven Halil Sezai'nin karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakılması tepkilere neden oldu.

    Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine savcılık düğmeye bastı.

    Halil Sezai, yaşanan olayla ilgili savcılığa çağrıldı.

    Halil Sezai, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hayvanlık yaptığını kabul edip kamuoyundan özür dilemişti.

    Halil Sezai, ifadeye çağrıldı #1

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