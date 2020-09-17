Halil Sezai: Odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım

67 yaşındaki yaşlı adamın evini elindeki odunla basan Halil Sezai, savcılıkta ceza almamak için komik ifadeler verdi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in evini elindeki odun ve beraberindeki iki arkadaşıyla basan Halil Sezai, Türkiye'nin gündeminde.

Kalp hastası olan yaşlı adamı küfür ederek feci şekilde döven Halil Sezai, şiddet görüntülerinin basına yansıması üzerine savcı karşısına çıkarıldı.

Yaşlı adamın evini elindeki odunla bastığı kameralara yansıyan Halil Sezai, savcı karşısında gülünç ifadeler kullandı.

"ŞAKA AMACI İLE KENDİSİNE UZATTIM"

67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i odunla feci şekilde döven Sezai, savcıya verdiği ifadede şunları söyledi: "Hüseyin Bey'i yaklaşık 2 senedir tanırım. Geçmişte Hüseyin Bey ile beraber defalarca yemek yiyip vakit geçirmişizdir. Daha sonra bu samimiyetimize güvenerek çekim için bu villayı kullanabileceğimizi düşündüm. Hüseyin Meriç ile görüşmeye gelirken sevdiği bir çiçeği aldım. Hüseyin Bey ile samimiyetimize istinaden bu odun parçasını şaka amacı ile kendisine uzattım"

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO





FOTOĞRAF: Halil Sezai'nin elindeki odunla Hüseyin Meriç'in evini bastığı görülüyor



