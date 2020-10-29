Halil Sezai, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 10 aya kadar yargılanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun ilk davası yarın görülecek. Halil Sezai, yarın hakim karşısına çıkacak.

15 Eylül'de Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüleri orataya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 17 Eylül'de ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

Ortaya çıkan görüntülerde Halil Sezai'nin, komşusu Hüseyin Meriç'i tekme, tokat ve odunla darbettiği görülmüştü.

"EZAN MI OKUYORSUN SEN"

Komşusunun evine büyük bir odunla giren Sezai, komşusunu dövmeye devam ederek, "Ezan mı okuyorsun sen?" diye bağırmıştı.

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hakkında 13 yıl, 10 aya kadar hapis cezası istenen Halil Sezai Paracıkoğlu'nun yargılanmasına yarın başlanacak. Tutuklu sanık Paracıkoğlu'nun davası Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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HALİL SEZAİ'NİN YARGILANMA SÜRECİ

Kalp hastası Meriç'i darbettiği gerekçesiyle ifade veren Halil Sezai, olaya ilişkin savcılığa verdiği ifadesinin ardından “silahla yaralama”ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Halil Sezai tutuklandı VİDEO

TUTUKLANDI

Halil Sezai'nin tutukluluğu yönünde çalışma yürüten Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

AVUKATLAR TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ

Aradan geçen 1 haftanın ardından Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz etti.

TAHLİYE REDDEDİLDİ

Hakimlik, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince verilen tutuklama kararında usul ve kanuna aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle itirazın reddine karar verererek, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

13 YIL 10 AYA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Halil Sezai'nin Hüseyin Meriç'e ait konuta izinsiz bir şekilde, meşru olmayan bir amaç için girdiği, burada kaldığı, ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar verdiği, Hüseyin Meriç'in dışarıya çıkması üzerine kendisinin de bir süre sonra dışarıya çıktığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin, "Alenen hakaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.