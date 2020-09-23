Halil Sezai’nin avukatları tutukluluğa itiraz etti

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin serbest kalmasını istiyor.

Şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz hafta komşusu Hüseyin Meriç'i darbetmiş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunda savcılık tarafından ifadesi alınan Halil Sezai, “silahla kasten yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hekimliğine sevk edilmişti.

GEÇEN HAFTA TUTUKLANDI

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü İZLE

“BİR ANLIK SİNİRLE BİRKAÇ DEFA VURDUM”

Yaklaşık 1.5 saat mahkemede ifade veren Halil Sezai, “Hüseyin Meriç yan komşum olur. Daha önceden tanışıklığımız, defalarca oturmuşluğumuz vardır. Elime bir çiçek alarak şaka amaçlı sopa uzattım. O sırada şahsıma hakarette bulundu ve aramızda arbede çıktı. Dışarı çıktım ve ikametine girmedim. Bir anlık sinir ile kendisine birkaç defa vurdum, küfür de etmiş olabilirim.” demişti.

AVUKATLAR TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ

Aradan geçen 1 haftanın ardından Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Avukatlar ordusu, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

MAHKEME KARAR VERECEK

Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe ile başvuran Sezai'nin avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkemenin, avukatların dilekçesini inceledikten sonra tutukluluğun devamı ya da şüphelinin tahliyesine karar vermesi bekleniyor.