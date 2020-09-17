“Dövmek için benim çıkmamı beklemişler” diyen Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam, şarkıcının iddialarının doğru olmadığını da anlattı.

Şarkıcı Halil Sezai tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'in oğlu Mesih Meriç Behkam, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Behkam, “Babamın durumu daha iyiye gidiyor, hastaneye bir daha kontrole götüreceğiz. Sakinleşmesini bekliyoruz. Sabahleyin yine fenalaştı. İlaç kullanıyor, doktoruyla konuştuk. Burnunda kırık var sürekli kanıyor.” dedi.

“DEFALARCA ŞİKAYETÇİ OLDUM”

Halil Sezai'nin ‘5 aydır taciz ediyor’ iddialarına yönelik de konuşan Behkam, “Bu doğru olabilir mi, sabahın 8 buçuğunda böyle bir adamı gelip darbeder misiniz? Hukuk var, devlet var gidersiniz şikayetçi olursunuz, biz şikayetçi olduk. Ben defalarca şikayetçi oldum. Kayıtlar açılır bakılabilir. Şikayetimizin nedeni, beni ölümle tehdit ettiler burada.” diye konuştu.

Halil Sezai'nin darbettiği adamın oğlu konuştu İZLE

“BÖYLE BİR ŞEY YAPACAKLARINI DÜŞÜNMEDİK”

“Benim çıkmamı bekliyorlarmış” diyen Behkam, şöyle devam etti:

“Burası müstakil bir ev değil. 4 tane ev, iki tane villa var. İkiz bu villaların iki tanesi ve alan ortak alan. Bu şekilde iç içe olan bir yerde film çekilmesi, bizden izin almadan yapılması. Gerçi belediyeden ekipler de geldi. 'Bu mümkün değil' dedi. 'Sizden izin almadan nasıl çekerler' dediler. Zaten biz şikayette bulunmuştuk. Dün sabah saat 08.30'da buradan çıkıyorum. Benim çıkmamı bekliyorlar. Babam kalp hastası, bu olaylardan dolayı da çok yıprandı zaten. Biz evimizin her yerine sesli görüntülü kameralar koyduk çünkü bu adam bir kere daha bizim evimize girdi. Yine ben yoktum. Karanlıkta net görüntüsü yok ama bunu da vereceğim. Babam gitti, şikayetçi oldu. Fakat kanun işliyor. Biz böyle bir şey yapacaklarını düşünmedik. Ben akşam geliyorum, yeğenleri de geliyor kalıyor. Babamın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz kendi imkanlarımızla.”

“AYNAYI KIRSA, ORADAKİ CAMI BABAMA SAPLAYACAK”

Babasının yüzünde yarıklar oluştuğunu dile getiren Behkam, “Siyah bir otomobilin içinde 4 adam varmış. Bir tanesi saksı ile geliyor. Komşum saksı ile girdiğini görünce bir şey demiyor. Şahıs ilk başta geliyor, bir odun alıyor. Odunla oradaki bir aynayı kırmaya çalışıyor, ayna kırılmıyor. Ondan sonra devam ediyor. Aynayı kırsa, oradaki camı alacak babama saplayacak. Ondan sonra gördüğünüz görüntüler zaten gayet net. Direk vurarak kırarak giriyor. Babamın yüzünde yarıklar var, herhalde odun yapmış. Babam kelime-i şehadet getirmeye başlayınca adam daha hızlı vurmaya başlıyor. O anda 'ne olur ne olur' derken babam odunu alıp, dışarı çıkıyor. Hiçbir şekilde elini bile kaldırmıyor. 70 yaşında adam ne yapabilir?” dedi.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü İZLE

“DARBEDİLME ŞANSI YOK”

Halil Sezai'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların sorulması üzerine de Behkam, “Evde babam harici kimse yok. Darbedilme şansı yok. Görüntülerin hepsi var. Darp olayı varsa, gitsinler şikayetçi olsunlar. Bu kapıyı açsanız, benim evime girebiliyorsunuz. Devletimiz sağ olsun babamın yanına 1 ay ekip verecekmiş. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Eşim öğretim görevlisi, ben bir şirkette pazarlama müdür olarak çalışıyorum. İnanın artık rencide oluyorum. Bu ülkede mafyaya yer bırakmaz kimse. Ben yurt dışında yaşadım, eğitim gördüm. 20 senedir hız cezası almamışım. Trafik cezam yoktur. Bundan sonra kanun işleyecek.” diye konuştu.