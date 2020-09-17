Halil Sezai'nin savcılık ifadesi

Komşusunu dövdüğü için tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Halil Sezai, ifadesinde "Ezan mı okuyorsun a. çocuğu" sözlerini neden kullandığını açıkladı.

Tuzla'da tartıştığı 67 yaşındaki komşunu tekme tokat döven şarkıcı Halil Sezai, salıverildikten sonra tekrar gözaltına alınarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Sezai'nin ‘şüpheli' sıfatıyla savcılık sorgusu tamamlandı.

Yaklaşık 2 saat süren ifade işleminin ardından Halil Sezai, “silahla yaralama” ve “silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO



Halil Sezai'nin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

"ANLIK SİNİRLE BİRKAÇ DEFA VURDUM"

Komşusunun ikametine girmediğini söyleyen Sezai, “Tüm tartışma villanın ortak müştemilatında gerçekleşmiştir. Daha sonra Hüseyin Bey sokakta küfürlerine ve tehditlerine devam edince bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim.

"DİNİ DEĞERLERLE ALAKASI YOK"

Şahsa bu sırada ‘ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı' şeklindeki söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey'in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım.

"KONSERDE EZAN OKUNUNCA ARA VERİRİM"

Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım” ifadelerini kullandı.