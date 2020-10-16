Halil Sezai'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai hakkında, 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Şarkıcı Halil Sezai'nin, Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile hakkında hazırlanan iddianamesi değerlendirilidi.

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında, Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame ile ilgili kararını belirledi.

Hazırlanan tensip zaptında duruşmanın 30 Ekim'de yapılmasını kararlaştıran mahkeme, iddianamenin de kabulüne karar verdi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebinin ise reddine karar veren mahkeme, sanık Paracıkoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliller bulunması, tutuklama nedenlerinin devam etmesi gibi gerekçelerle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

13 YIL 10 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianame ile Halil Sezai'nin 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Halil Sezai, komşusunu darbetti VİDEO

HALİL SEZAİ HAKKINDA OLUŞTURULAN İDDİANAME

Olay günü taraflar arasında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede; bu tartışma esnasında şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun, elinde bulunan yaklaşık 30 santimetrelik odun parçası ile müşteki Hüseyin Meriç'i tehdit ettiği, küfür içerikli sözler sarf ederek alenen hakarette bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, Paracıkoğlu'nun yaşanan bu tartışma esnasında müşteki Hüseyin Meriç'i odun parçası ile ve daha sonra tekme ve yumruk atmak suretiyle yaraladığı, müşteki Meriç'in alınan adli doktor raporuna göre basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

Sanık Halil Sezai Paracıkoğlu'nun bu şekilde üzerine atılı "kasten yaralama" suçunu silahtan sayılan odun parçası ile işlediği kaydedilen iddianamede, Paracıkoğlu'nun müşteki Meriç'e ait ikamete girmeye çalıştığı esnada ikametin kapısında kapalı konumda bulunan sinekliğe zarar vererek "mala zarar verme" suçunu da işlediğinin kaydedildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Paracıkoğlu'nun, müşteki Meriç'e ait ikamete izinsiz bir şekilde ve meşru olmayan bir amaca yönelik olarak girdiği ve burada kaldığı, bu nedenle de üzerine atılı "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işlediği kaydedildi.

Bu kapsamda Halil Sezai Paracıkoğlu'nun; "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.