Halil Sezai'nin yaşlı adama uyguladığı şiddete Veyis Ateş'ten sert tepki

Veyis Ateş, 67 yaşında kalp hastası bir vatandaşı yumruklarla ve tekmelerle döven Halil Sezai'nin bu davranışını barbarlık ve acizlik olarak yorumladı.

Habertürk ekranlarıda Akşam Haberleri'ni sunan Veyis Ateş, 41 yaşındaki Halil Sezai'nin 67 yaşındaki kalp hastası Hüseyin Meriç'e acımasızca şiddet uyguladığı anları eleştirdi.

Veyis Ateş, Halil Sezai'nin yaşlı adama uyguladığı şiddetin görüntüleriyle birlikte bir kez daha "barbarlığın", "çaresizliğin" ve "zavallılığın" bir sanatçı üzerinden görüldüğünü aktardı.

OLAYA MÜDAHALE ETMEMELERİNE KIZDI

67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in Halil Sezai tarafından darbedildiği sırada yanlarında bulunan 2 şahsa da sitem eden Ateş, her ne olursa olsun 2 şahsın olaya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Veyis Ateş Halil Sezai'nin şiddet görüntüsüne tepki gösterdi VİDEO

"BUNUN BİR KARŞILIĞI OLMAYACAK MI?"

Veyis Ateş, mağdur Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine üç kişinin gözaltına alınarak serbest bırakılmasına ilişkin, "İnsanın içine koyan, asıl insanı acıtan şey bu... Nasıl ya? Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Bunun bir yaptırımı olmayacak mı? " dedi.

ACİZLİK OLARAK YORUMLADI

Halil Sezai'nin şiddet uygulamasını acizlik olarak yorumlayan Veyis Ateş, yayına hazırlanırken aslında çok daha ağır şeyler söyleyeceğini ancak Halil Sezai'nin açıklamalarından sonra insaniyet namına dozunu daha dengeli götürdüğünü belirtti.

Halil Sezai'nin yaptığı açıklamaların bu olayı meşrulaştıracak bir nitelik taşımadığını belirten Veyis Ateş, "Sonrasında yaptığı açıklama asla bu yaptıklarını meşru göstermez. Sadece o yaptığı açıklamadan sonra dozunu insaniyet namına biraz daga dengeli götürmeliyim." dedi.