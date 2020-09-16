Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü anın en net görüntüsü

Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı acımasız bir şekilde döverken "Ezan mı okuyorsun sen a.... koyduğumun çocuğu" diye küfür ettiği kayıtlara geçti.

Bir dönemin fenomen isimlerinden Halil Sezai, şöhreti yakaladıktan sonra kendini alkole verdi. Kariyerinde hızla geriye doğru giden Halil Sezai, son dönemde iyice unutuldu.

Şarkılarıyla gündeme gelemeyen Halil Sezai, büyük bir skandalla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Halil Sezai'nin, akşam saatlerinde gözaltına alındığı karakolda ifade verdikten sonra serbest kaldığı öğrenildi.

Halil Sezai'nin gözaltına alındığını duyuran ilk isim CHP'li Eren Erdem'di.

CHP'Lİ EREN ERDEM: AVUKAT ARKADAŞLARIMIZ YANINDA

Twitter hesabından açıklama yapan Eren Erdem, "Halil Sezai ile ilgili gözaltına alındığına dair haberler gündeme geldi. Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır. Hukukun ve adil yargılanma hakkının tecellisi için hukukçu dostlarımız karakoldadır. Umarım, ifade sonrası serbest kalacaktır." dedi.

Karakolda verdiği ifadenin ardından savcı karşısına çıkmadan serbest kalan Halil Sezai'nin karıştığı olayın görüntüleri ise kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO

EN NET GÖRÜNTÜLER

Kesitler halinde paylaşılan görüntülerin tamamı, sesli bir şekilde paylaşıldı.

Görüntülerde, Halil Sezai'nin "Ezan mı okuyorsun sen. A.... koyduğumun çocuğu he. Ezan mı okuyorsun. Sen kimsin lan ezan okuyorsun. A... koyduğumun...." dediği duyuldu.

67 yaşındaki yaşlı adamın evini 2 arkadaşıyla birlikte basan Halil Sezai, yaşlı adamı kovalayıp yola çıkardı.

Burada yaşlı adama tehditler savuran Halil Sezai, küfür ede ede kalp hastası olan yaşlı adamı feci şekilde dövdü.

EVİNİ BASIP TEKME TOKAT DÖVDÜ, NASIL SERBEST KALDI?

Halil Sezai ve iki arkadaşının, bir yaşlı adamı evinden alıp dışarı çıkardıktan sonra tekme tokat dövdükten sonra nasıl serbest kaldığı sorgulanıyor.

CHP'li Eren Erdem'in bu süreçteki etkisi de merak konusu oldu.