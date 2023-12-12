Futbol dünyası bu görüntüleri unutmayacak: Halil Umut Meler'e tekme üstüne tekme Çaykur Rizespor ile karşılaşan Ankaragücü'nde Başkan Faruk Koca ve beraberindeki kişiler, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Koca'nın yumruk attığı Meler yere düşerken, o anlarda kim oldukları bilinmeyen şahıslar tekmeler savurdu.

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ensonhaber.com

Türk futbolu, dün akşam tarihinin en kara gecelerinden birini yaşadı.

Süper Lig’in 15.haftasında Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, maçın 50. dakikasında Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan attı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı.

Bitiş düdüğünün çalmasının ardından ise saha bir anda karıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek Hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Koca'nın Halil Umut Meler'i yumruklaması sonrası bu kez de yanında bulunan kişiler, ünlü hakeme saldırdı.

Faruk Koca ve beraberindeki şahıslar Meler'e saldırdı: Yerde tekmelediler

Yere düşen Meler'e, K.Ç ve Ş. Y. Ş. adlı şüpheliler tekmeler savurdu.

Güvenlik ekiplerinin yoğun önlemi eşliğinde sahadan çıkarılan Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada Ankaragücü taraftarı, başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı.

Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Yaşanan çirkin olay sonrası Halil Umut Meler hastaneye kaldırıldı.

Hastanede Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade veren ve görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu.

Saldırgan Koca'nın tansiyonu yükseldi: Hastane çıkışı gözaltına alındı

Meler'in yanı sıra tansiyonu yükseldiği için hastaneye götürülen Faruk Koca, adli soruşturma başlatılmasının ardından hastane çıkışında gözaltına alındı.

Faruk Koca ile birlikte Halil Umut Meler'e saldıran K.Ç ve Ş. Y. Ş de gözaltına alındı.

Olayın yankıları sürerken soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Buna göre olaya ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı.

Ligler süresiz olarak ertelendi

Öte yandan TFF Yönetim Kurulu, olay sonrası acilen toplandı.

Toplantı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

"Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.



Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz.

Faruk Koca dahil 3 kişi tutuklandı

Son olarak ise yürütülen soruşturma çerçevesinde Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve gözaltına alınan diğer 2 kişiyle ilgili tutuklama kararı verildi.

Gözaltına alınan diğer 3 kişiyle ilgili de adli kontrol şartı talep edildi.