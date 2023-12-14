Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca ve 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

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ensonhaber.com

Futbol dünyasını sarsan hakem saldırısı olayında adli süreç devam ediyor.

Süper Lig’in 15’inci haftasında Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın sonrasında yaşananlar Türk futbol tarihine kara bir leke olarak işlendi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.

İnfiale neden olan olayın ardından Koca ve beraberindeki 6 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen içlerinde Koca'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken adli süreçte hızlı bir ilerleme söz konusu.

İddianame hazır

Bu kapsamda HaberTürk TV yayınına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladığını söyledi.

Şüphelilere yönelik suçlamalar

Saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.