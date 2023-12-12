Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında Ankaragücü - Rizespor karşılaşmasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ensonhaber.com

Türk futbol tarihinde unutulmayacak kara günlerden biri yaşandı..

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü sahasında ağırladığı Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

İki takım da ikinci yarıda kırmızı kart görerek maçı bir kişi eksik tamamladı.

Maçın ardından ise bir anda sinirler gerildi.

Saldırı dünya basınında

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'in üzerine yürüyerek suratına yumruk attı.

Meler'in gözünde şişlik oluşurken olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Faruk Koca'nın attığı yumruk ise dünya basınında gündem oldu.

Kara bir leke olarak tarihe geçen bu olay dış basında şu başlıklarla gündeme taşındı:

Daily Mail

"Ankaragücü Başkanı, Süper Lig'de Rizespor ile oynanan maçın ardından hakemin yüzüne yumruk ve tekme attı. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakemin suratına yumruk atıldı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Halil Umut Meler'in karşısına, kameralara yansıyan iğrenç sahnelerde hakeme yumruk atanın Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler yere düştü ve yüzünü korumaya çalışırken en az iki kişi tarafından tekmelendi. Uzaklaştırıldıktan sonra gözünün şiştiği görüldü. Büyük bir oyuncu kalabalığı, antrenör ekibi ve güvenlik hızla olay yerine gelerek saldırıyı durdurdu. Sarsılan Meler’e ayağa kalkmasına yardım etti."

Telegraph

Telegraph olayı şu şekilde haberleştirdi: "Türk hakem, kulüp başkanı tarafından yumrukla yere serildi, daha sonra kafasından tekmelendi."

BILD: Türkiye'de skandal

"Türkiye'de skandal... Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında (1:1) hakem Halil Umut Meler'e (37) çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca (59) sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı..."

MARCA: Utanç verici ve üzücü

"Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı."

L'equipe

"Rizespor'un son dakikada (1-1) beraberliği getiren golün ardından öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düştüğünde de kişiler tarafından tekmelendi. Ankaragücü ile Rizespor arasında Pazartesi günü oynanan Süper Lig karşılaşması dramatik bir sahneyle sona erdi (1-1). 97. dakikada eşitliği bozan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere yığılan Türk hakem daha sonra çok sayıda kişi tarafından tekmelendi."

Ojogo

"Bunlar Türkiye'den bize ulaşan şok edici görüntüler. Portekizli Pedrinho'nun oynadığı Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı."

Abola

"Ankaragücü’nün Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sinirler gerildi. Türkiye'den Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası hakeme saldırdı. Bitiş düdüğünden kısa süre sonra kulübün başkanı, hakemin yanına gitti. Görüntüler tekrar diyalog odağına döndüğünde Faruk Koca’nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırganlığını görüyoruz."

Tuttosport

"Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Birkaç saat önce Türkiye’nin başkentinde yaşananlar sansasyoneldi. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren maç sonunda ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, hakeme benzeri görülmemiş sert bir şekilde saldırdı."

OneFootball

"Ev sahibi Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü’nde başkan, FIFA hakemi Halil Umut Meler'e saldırdığı görüntüler internette ortaya çıktı. Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra hakeme yumruk atarken, büyük bir oyuncu ve personel grubu hakemin etrafında toplandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasından hemen sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın sahaya çıkıp hakemle yüzleşmesi ortalığı karıştırdı. Koca'nın hemen Meler'in yanına koştuğu ve hiç tereddüt etmeden hakemin suratına yumruk attığı açıkça görüldü. Hakem yere yığılırken, bazı personeller onu daha fazla saldırıdan korumak için etrafını sardı. Ancak hakem yerdeyken tekmelendi."

Daily Record

"Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem, Ankaragücü başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere düşürüldü. Halil Umut Meler, Rizespor'a karşı oynanan dramatik maçın ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Süper Lig karşılaşması kaosa sürüklenirken Türk hakem Ankaragücü Başkanı tarafından yumruklandı ve hakem yere atıldı. Halil Umut Meler, Rizespor karşısında dramatik bir finalin ardından yaşanan çirkin olaylarda saldırıya uğradı. Bu olay bitiş düdüğünün ardından büyük bir tepkiye yol açtı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi ve düdük çalan Halil Umut Meler'in sol gözüne sağ eliyle bir yumruk vurdu. Hakem çime çarptıktan sonra bile, başkan ve başka bir kulüp yetkilisi olduğu anlaşılan kişi kendini korumaya çalışırken tekmelendi."

EuroFoot