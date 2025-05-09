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Haber Merkezi

Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. asliye ceza mahkemesinde görülecek.

Ergenç ve Kocaoğlu, 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmak üzere Çağlayan'da bulunan adliye binasına geldi.

Ünlü oyuncuların adliye binasındaki basın mensuplarının kameralarına yansıyan görüntülerinde, yüzlerindeki gülümseyen ifadeleri dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın Gezi Parkı davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile tape kayıtları ve irtibatları tespit edildi.

Barım hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu tanık olarak ifadeye çağrıldı.

YALAN TANIKLIK SUÇUNDAN HAPİS CEZALARI TALEP EDİLDİ

İfadelerinde Alabora ile irtibatları olmadığını belirten Ergenç ve Kocaoğlu'nun beyanları, HTS kayıtlarıyla çelişkili bulundu.

Ayrıca, Ergenç ve Kocaoğlu'nun Gezi eylemlerinde Alabora ile kol kola yürüdükleri fotoğraflar delil olarak dosyaya eklendi.

Yalan tanıklık suçundan Ergenç ve Kocaoğlu hakkında 2-4 yıl hapis cezası talep eden iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.