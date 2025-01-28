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Haber Merkezi

Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

Barım tutuklanmadan önce ise Gezi Parkı olaylarında oyuncuları yönlendirdiği söylendi ve bu kapsamda da bazı isimler ifade vermeye gitti.

Bu ifade veren isimlerden olan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı.

Ayşe Barım ile yan yana kareleri olan Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç, verdikleri ifadede irtibatlarının olmadığını söyledi.

Bunun üzerine "yalancı tanıklıktan" haklarında soruşturma başlatılan oyuncuların ifadeleri ise şu şekilde:

"OYUNCULUK YAPMAK İÇİN MENAJER ARARKEN TANIŞTIK"

24 Ocak'ta ifade veren Halit Ergenç, "2000'li yılların başında oyunculuk yapmak için, mesleğimi yapmak için bir menajerlik firması arayışındaydım. Bu şekilde Ayşe Barım'la tanıştım ve çalışmaya başladım. Kendisiyle o tarihlerde kurduğumuz iş ilişkimiz halen devam etmektedir. Yine meslek hayatıma Ayşe Barım'ın ajansında devam ediyorum." dedi.

MEMET ALİ ALABORA SORUSU

Memet Ali Alabora'nın sorulması üzerine ise "Konservatuvardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yok. İş ortamında o dönemlerde karşılaştığımızda "merhabamız" olmuştur." diye cevap verdi.

Ergenç, devam eden sözlerinde ise şöyle dedi:

"SAMİMİ DEĞİLİZ, OLAYLAR KONUSUNDA BENİ YÖNLENDİRDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM"

Ayşe Barım'la Gezi Parkı olayları başladığında irtibat kurduğumuzu hatırlamıyorum. Üzerinden çok zaman geçti. O dönemlerde ülkenin gündemi kamuoyunca bilindiği üzere Gezi Parkı olaylarıydı. Mutlaka bu konuları konuşmuşuzdur. Ancak bana olaylara katılmam yönünde beni yönlendirdiğini, telkinde bulunduğunu hatırlamıyorum Ayşe Barım'ın. Ayşe Barım'la ilişkimiz işle sınırlıdır. Özel hayatımızda ya da sosyal hayatımızda çok görüşmeyiz. Samimi değiliz.

OSMAN KAVALA SORUSU: KAMUOYUNDAN BİLİYORUM

Ergenç, Çiğden Utkun Mater ve Osman Kavala sorusuna ise "kamuoyundan tanıdığını" söyledi.

Ayrıca bu isimlerin Ayşe Barım'la irtibatına ilişkin de bilgisi olmadığını belirtti.

RIZA KOCAOĞLU NELER SÖYLEDİ

Habertürk'ün haberine göre; Rıza Kocaoğlu ifadesinde, Ayşe Barım'ı 17 yıldır tanıdığını söylerken, "Kendisiyle çalışıyorum. Gezi Parkı olaylarında Ayşe Barım ile telefon görüşmesi yaptım. Ancak uzun süre geçtiği için içeriğini hatırlamıyorum. Ama Gezi Parkı'na çıkmamla ilgili Ayşe Barım beni yönlendirmedi.

Böyle bir şey olmadığından ben eminim. Kendisinin bana karşı böyle bir yönlendirmesi olmadı. Ayşe Barım'la iş icabı ayda birkaç kez görüşürüz. Sanatçılar olarak Gezi Parkı'na bireysel çıktık.

"KİMSE BENİ YÖNLENDİREMEZ"

Menajerlik olarak kimse beni yönlendiremez. Ben kendi kararlarımı kendim veririm. Gezi Parkı'ndaki haberlerim bireysel olarak gittiğim zamanlarda yapıldı. Oyuncular olarak toplu bir hareketin içerisine girmedik. Osman Kavala'yı ise tanımıyorum." dedi.