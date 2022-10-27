Radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç, bugün düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye çok sayıda ünlü isim katıldı.

Usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 25 Ekim akşamı hayata gözlerini yumdu.

Bir neslin unutulmayacak hatıralarında yer alan 97 yaşındaki Kıvanç'ın vefatı, sevenlerini derinden üzdü.

Tören düzenlendi

Duayen gazetecinin anısına bugün tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törene çok sayıda medya mensubu, ünlü isim ve sevenleri katıldı.

"Tuvalette takım isimlerini sayarak çalışan bir insandı"

Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, "Babam işini düzgün yapmaya çalışan bir insandı. Kaç senelik spikerken bile maçtan bir gün önce tuvalette takım isimlerini sayarak çalışan bir insandı. Yaptığı işlerde ve kendi mesleğinde bir yerlere yükselmişti. Bunu kimseye yüz sürerek yapmamıştı. Hep kendi çabalarıyla yaptı." diye konuştu.

"Çok güzel hatıraların anların sesi olan bir insandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Televizyonun olmadığı dönemlerde radyoda o naif sesiyle, betimlemeleriyle televizyonu aratmayacak şekilde radyoda kulaklarımızda, zihinlerimizde yeri olan bir insandı. Televizyonda hem sporda hem kültürde, sanatta çok güzel hatıraların anların sesi olan bir insandı. Beyefendiliğiyle, nezaketiyle, çalışma usulleriyle her alanda, her yönüyle örnek bir insandı. Kendisini bu vesileyle minnetle anıyorum. İnanıyorum ki onun bu izini yarınlara aktaracak genç medya insanları yolundan gidecektir. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı VİDEO



Son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’n getirilen Kıvanç'ın cenazesi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

"İlk kitap imzalattığım insandı"

Törene katılan ünlü haber spikeri Ali Kırca, “Üzgünüz. Çok güzel bir hayat yaşadı. Hepimizin hayatına dokundu. Halit Kıvanç, Türkiye’de alfabenin 29 harfine, 29 kuşağa dokunabilen ve 29 kuşağı yakalayabilen biriydi. 97 yaşına kadar, uzun yaşadığı için değil, doğru yaşadığı için böyleydi. Biz onunla çok şey paylaştık. Ben 11 yaşındayken yaşadığım şehir Akşehir’e kitap imzalamaya gelmişti, ilk kitap imzalattığım insandı. O kitap şimdi yok ama o kitapta yazdıkları, yaşattıkları, sonra bize bıraktıkları ve dostluğundan kalan mirasın terekeleri yüreğimde yaşıyor. İyi ki vardı. Doğrularıyla vardı.” dedi.





"Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı"

Halit Kıvanç’la olan hatıralarından bahseden ünlü sanatçı Erol Evgin, “Halit Ağabeyimiz bir ulu çınardı. Sanat, spor dünyasında ve Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı. Çok büyük bir kayıp. Çok anılarımız var. ‘Seni ilk kez ben sundum’ diye hatırlatırdı bana. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum’daydı. ‘Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz’ deyince ‘ben gelir katılırım’ dedi. ‘Halit Ağabey, biz senin için gece’ yapacağız deyince, sustu. ‘Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım’ demişti. Lütfi Kırdar Salonu’nda bütün sanatçıların katılımıyla müthiş bir gece yapmıştık. Ona uzun yılların karşılığı olarak teşekkürlerimizi sunmuştuk. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

"Hepimizin başı sağ olsun"

DHA'nın aktarımıma göre; ünlü oyuncu Demet Akbağ da, “Bende yeri çok ayrıdır, Türkiye’nin de çok sevdiği önemli bir yüz ve insandır. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün onu buradan uğurlayacağız.” dedi.

























