Halk TV, canlı yayından yaptıkları sokak çağrısını savundu

Boğaziçi protestolarını Gezi olaylarına dönüştürme çabası içindeki Halk TV, İrfan Değirmenci'nin polisi hedef göstererek "sokağa inin" çağrısının provokasyon olmadığını savundu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör atanmasına yönelik protestolar devam ederken, bazı medya kurumlarının infial yaratma çabasıyla provokasyon içerikli yayınları dikkat çekti.

Dün Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin sunduğu programda canlı yayın görüntüleriyle aktarılan protestolara polisin müdahalesi, provokatif söylemlere alet edildi.

İrfan Değirmenci, yayın sırasında polisi sivilleri hedef alıyormuş gibi gösterirken, "sokağa çıkın" çağrısında bulunmuştu.

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HALK TV KENDİNİ SAVUNDU

Halk TV daha sonra yaptığı açıklamada, İrfan Değirmenci'nin canlı yayındaki söylemlerini ve kj'de geçen "öğrenciye plastik mermi" ithamını görmezden gelerek, şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV, Boğaziçi eylemlerini haberleştirirken yukarıda da söylediğimiz gibi Melih Bulu ve hükümet yetkililerinin açıklamaları da dahil tüm görüşleri ekrana taşıyarak yayıncılık yaptı, yapıyor.

Halkı sokağa çağırmadı, çağırmaz. Halk TV; bölen değil bütünleştiren, kışkırtan değil sükunete davet eden bir dil ile taşıdığı sorumluluğun idrakiyle yayıncılığını sürdürecektir."

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