Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İBB'ye terör ve yolsuzluk soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

Suç örgütü lideri suçlaması ile gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 87 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonun başladığı saatlerden itibaren ayağa kalkan CHP ise halkı sokağa dökme çabasına girişti.

Bu kapsamda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde provokatörlerin örgütlemesiyle gösteriler düzenlendi.

ANKARA'DA ODTÜ PROVOKASYONU

Ankara'da da ODTÜ öğrencileri sokaktaydı.

Provokatörler yürüyüş yapmak isteyince polisle karşı karşıya geldi.

Polis müdahalesine karşı saldırıya geçen grup biber gazı yiyince çirkin sloganlar atmaya başladı.

HALK TV KÜFÜRLERİ CANLI YAYINDA VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef alındığı sloganlar atılırken o anlarda Halk TV yayındaydı.

Protestocuların polislere 'p.çler' diye bağırılan anları canlı yayında tepki adı altında yayınlayan Halk TV sosyal medyada da gündem oldu.

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu eylemlerinin sembolü oldu: Duran adam

İLGİLİ HABER Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını tencere tavalarla protesto ettiler