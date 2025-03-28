Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Sunduğu haberlere kattığı yorumlarla sık sık gündem olan Ece Üner, uzun zamandır Halk TV'de sunuculuk yapıyor.

Yaptığı bazı yorumlarla dozunu kaçıran ve eleştirilere de maruz kalan Ece Üner, bu akşam canlı yayında şaşkın anlar yaşadı..

Üner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan yolsuzluk operasyonu sonucu tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili hazırlanan bir anketi yayınladı..

ECE ÜNER'İN ZOR ANLARI

Ankette soruları ve oranları tek tek okuyan Üner, "İmamoğlu'nun tutuklanma kararını doğru bulanlar' sorusunun yanıtını görünce dili tutuldu..

Ankete katılanların yüzde 3'ü 'Eylemler haklıdır', yüzde 32'si 'Düzeni bozmadıkça eylemler haklı', yüzde 65'i ise 'Eylemler haksızdır' yanıtını verdi...

Canlı yayında "yüzde 65" diyemeyen Ece Üner'in zor anları ekranlara yansıdı..