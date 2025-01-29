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Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun 'turpun büyüğü' diyerek hedef gösterdiği bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini kayda alıp yayınlayan Halk TV gazetecilerinin gözaltına alınmasına muhalif medyadan farklı sesler yükseldi.

Soruşturmayı haklı bulan Fatih Portakal, gece boyunca sosyal medyada linçlendi..

Ancak Portakal'a tepkiler bir türlü dinmedi..

Son olarak Halk TV ekranlarında bir tepki de 'Kırmızı Çizgi' programının sunucu Gözde Şeker'den geldi.

"HABERCİYLE PORTAKALI KARIŞTIRMAMAK GEREK"

Canlı yayında programını sonlandırırken konuklarına teşekkür eden Şeker, Fatih Portakal'ı kastederek "Elma ile armudu, haberciyle de portakalı da karıştırmamak gerek" ifadelerini kullandı.

Şeker, şunları söyledi:

Bugün dayanışma günü. Bizle dayanıştığınız teşekkürler.

Siz sadece bizle dayanışmayacaksınız, bize ihtiyacı olan herkesle dayanışacağız. Bunu unutmamak gerek.



Ayrıca elma ile armudu, haberciyle de portakalı da karıştırmamak gerek. Hoşçakalın.