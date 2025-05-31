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Haber Merkezi

Muğla Fethiye'de, Uluslararası Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali yapıldı...

Yapılan festival kapsamında da sirtaki şovu düzenlendi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da katıldığı programda, dakikalarca süren sirtaki gündem oldu.

GECE AYRI GÜNDÜZ AYRI SİRTAKİ

Alim Karaca, X hesabından paylaştığı "Dostluk Festivalimiz, müzik, dans ve dostluk dolu bir akşamla başladı.

Yunanistan’dan gelen sanatçılar Christina Gkolia ve Paraskevas Gkagkastathis’in sahne aldığı gecede, sirtaki ve halk oyunları gösterileri de büyük beğeni topladı.

Festivalimiz boyunca kültürleri buluşturmaya, Fethiye’mizi uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." yazısında Fethiye'de, dün akşam yine sirtaki gösterisi düzenlendiğini belirtti.

KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sirtaki yapan kadın ve erkeklerin kıyafetleri de dikkat çekti.

Erkeklerin şapka taktığı görülürken, kadınların ise saçlarından makyajlarına kadar birbirlerine benzemeleri de ayrıca konuşuldu.