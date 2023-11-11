Halk TV, CHP'nin yeni yönetiminden memnun: Salonda sevinç çığlıkları Kılıçdaroğlu döneminde medya sorumlusu olarak görev yapan Eren Erdem, Halk TV ile olan sözleşmeleri feshetmişti. Özgür Özel'in açıkladığı MYK'da Erdem'in yerine Burhanettin Bulut'un getirilmesi Halk TV'de büyük sevince neden oldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları sonlandı.

13,5 yıllık genel başkanlığına sayısız yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de koltuğu en yakını Özgür Özel'e kaptırdı.

Kurultayın kaybedilmesinin ardından ise Kılıçdaroğlu'nun ekibi tasfiye edildi.

Erem Erdem görevi bıraktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 ay önce, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak aldığı Eren Erdem, görevi bıraktı.

Halk TV ile anlaşmalar feshedilmişti

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası "değişim" çağrılarına Halk TV'nin destek verdiğine yönelik düşünceyle birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hamle yaparak Halk TV ile yaptıkları protokolün sonlandırılmasına yönelik bir adım atmıştı.

Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

Halk TV değişimcilerden yana oldu

Para akışı kesilen Halk TV ile CHP arasında kılıçlar çekildi.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan CHP'ye ardı ardına suçlamalar geldi.

Kılıçdaroğlu'na sansür uygulandı

Kurultay süreci boyunca değişimcilere açık destek veren Halk TV, Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına süre ayırmadı.

Özel'in ardından Halk TV'de bahar havası

Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun yerine göreve seçilmesinin ardından ise Halk TV'de bahar havası hakim.

Bugün açıklanan MYK'da Eren Erdem'in yerine Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Burhanettin Bulut getirildi.

Yeni atamadan memnun kaldılar

Bu atamadan memnun kalan Halk TV ise Burhanettin Bulut özel manşetler hazırladı.

"Salonda sevinç çığlıkları"

Haberde Bulut'un adının anons edilmesi salonda sevinç çığlıklarına neden olduğu iddia edildi.

Ayrıca haberde Burhanettin Bulut'un adı CHP kulislerinde de büyük destek bulan isim olduğu da ifade edildi.

Yeni medya düzenine vurgu yapıldı

Burhanettin Bulut'un paylaşımına da yer verilen haberde yeni bir medya düzeninin kurulacağına vurgu yapıldı.