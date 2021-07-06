2018 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında CHP adayı olan Muharrem İnce'nin Halk TV'de mitingleri yayınlanmaması için kanala CHP'den talimat gittiği ortaya çıktı.

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi adı altında Memleket Partisi'ni kuran CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, "CHP beni sırtımdan vurdu." deyip 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin kendisinin seçilmemesi için her şeyi yaptığını söylemişti.

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten de yıllar sonra gelen itiraf, İnce'nin bu açıklamalarını doğruladı.

CHP'NİN KANALINDA CHP'NİN ADAYINA SANSÜR TALİMATI

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sevinç, o dönem CHP Genel Merkezi'nden İnce'ye sansür yapılması talimatı aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"MUHARREM'İ NEDEN BU KADAR ÇOK YAYINLIYORSUNUZ"

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Muharrem İnce il il geziyor, günde 3 miting yapıyor biz de Halk TV olarak yayınlıyoruz. Genel Merkez'den bana telefon açılıyor "Niye bu kadar yayınlanıyor. Niye bu kadar yer veriliyor. Adam daha kampanya yaparken Genel Merkez çelme takıyor. Bana bunu diyen CHP Genel Başkan yardımcısı. Başımıza bela mı edeceksin?"

BAYKAL'A GİTTİM DEVAM ET DEDİ

Birkaç kez bu baskılarla ilgili Deniz Baykal'a gittim. Bana doğrusunu yapıyorsun aynen devam et dedi.

Aynı tutumu Meral Akşener'in mitinglerini de yayınlamamam için arandım. Neden? Oylar İYİ Parti'ye kayıyormuş."

Halk TV eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'ten Muharrem İnce'ye sansür itirafı VİDEO



