CHP'de gündem büyük yolsuzluk operasyonu...
Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler devam ediyor.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Silivri'ye giderek İmamoğlu ile bir araya geldi.
SLOGANLARLA KARŞILAMA VE SEVGİ GÖSTERİSİ
Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde cezaevi çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
Polis noktasından geçişi sırasında aracını durduran Kılıçdaroğlu, burada toplanan partilileri selamladı. CHP üyeleri, Kılıçdaroğlu'nu coşkulu bir şekilde karşılayarak "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.
Kılıçdaroğlu'nun araçtan inerek partililerle selamlaşması ve bir destekçisinin elini öpmesi dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NU TANIMADI
O esnada aracın durduğunu gören Halk TV muhabiri, araca yanaşarak son durumu aktarmaya çalıştı.
Son durumu aktarmaya çalışan muhabirin araçtaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımaması ise gündem oldu.
"ŞU AN BİR ARAÇ GELDİ"
Muhabir, "Şu an bir araç geldi, ziyaret gerçekleştirmek için. Bir taraftan onlarda karşılanıyor" ifadelerini kullandı.
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