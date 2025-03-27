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Halk TV muhabiri, Silivri Cezaevi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımadı

Halk TV muhabiri, Silivri Cezaevi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımadı Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyarete gelen Kemal Kılıçdaroğlu burada yoğun sevgi gösterisi altında karşılanırken, o anları izleyicilerine aktaran Halk TV muhabirinin Kılıçdaroğlu'nun tanımaması ise gündem oldu.