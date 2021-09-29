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    Halk TV sendikaya karşı çıktı

    Halk TV için Türkiye Gazeteciler Sendikası yeterli üye sayısına ulaşırken, kanal yönetimi sözleşmeden kaçıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:19
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    Halk TV sendikaya karşı çıktı

    CHP'de belediyelerden sonra partiye yakın medya kuruluşlarında da sendika krizi yaşanıyor.

    Bu medya kuruluşlarından, her fırsatta işçi haklarını savunduğunu iddia eden Halk TV, aynı mücadeleyi kendi çalışanlarına vermekten kaçınıyor.

    YETERLİ SAYIYA ULAŞILDI

    Sözde yayıncılığını hak ve özgürlükler üzerine kurduğunu savunan Halk TV için Türkiye Gazeteciler Sendikası  (TGS), yeterli üye sayısına ulaşarak toplu sözleşme yetkisi kazandı.

    ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN YETKİ

    Halk TV’de yeterli sayıya ulaşan TGS, haziran ayında Çalışma Bakanlığı'ndan bu konuda toplu iş sözleşmesi için yetki aldı.

    3 AYDIR SÖZLEŞMEDEN KAÇIYORLAR

    TGS, sendika hakkı kazanmasına rağmen kanal yönetimi ise görüşme masasına oturmadı.

    Medyakoridoru’nun haberine göre kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, sendika ile masaya oturmak istemediği, 3 aydır toplu iş sözleşmesinden kaçtığı iddia edildi.

    Halk TV sendikaya karşı çıktı #1

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