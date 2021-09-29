Halk TV sendikaya karşı çıktı

Halk TV için Türkiye Gazeteciler Sendikası yeterli üye sayısına ulaşırken, kanal yönetimi sözleşmeden kaçıyor.

CHP'de belediyelerden sonra partiye yakın medya kuruluşlarında da sendika krizi yaşanıyor.

Bu medya kuruluşlarından, her fırsatta işçi haklarını savunduğunu iddia eden Halk TV, aynı mücadeleyi kendi çalışanlarına vermekten kaçınıyor.

YETERLİ SAYIYA ULAŞILDI

Sözde yayıncılığını hak ve özgürlükler üzerine kurduğunu savunan Halk TV için Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), yeterli üye sayısına ulaşarak toplu sözleşme yetkisi kazandı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN YETKİ

Halk TV’de yeterli sayıya ulaşan TGS, haziran ayında Çalışma Bakanlığı'ndan bu konuda toplu iş sözleşmesi için yetki aldı.

3 AYDIR SÖZLEŞMEDEN KAÇIYORLAR

TGS, sendika hakkı kazanmasına rağmen kanal yönetimi ise görüşme masasına oturmadı.

Medyakoridoru’nun haberine göre kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'nun, sendika ile masaya oturmak istemediği, 3 aydır toplu iş sözleşmesinden kaçtığı iddia edildi.