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Haber Merkezi

Muhalif medyada kavga sürüyor...

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, gazetecilerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarının ardından eleştirilerin odağında.

FATİH PORTAKAL LİNÇ YİYOR

Fatih Portakal, bilirkişiyle yaptıkları görüşmeyi Halk TV'de ifşa eden Barış Pehlivan'ın yaptığının 'gazetecilik etiğine sığmadığını' söylemiş ve mahallesi tarafından hedef tahtasına konmuştu.

PLATON'DAN ALINTI YAPTI

Tepkilere dün akşamki yayınında yanıt veren Portakal, filozof Platon'dan alıntı yapıp 'doğrunun yanındayım' dedi.

Portakal, Platon'un şu sözlerini okudu:

En iyi dostum doğruluk ve Socrates'tir. İkisi arasında bir tercih yapmam gerekirse seçimim doğruluğun lehine olur.

'MAHALLE BASKISI GÖRÜYORUM' DEDİ

"Ya bizim dediğimiz gibi olacaksın ya da bu mahalleyi terk edeceksin" baskısı gördüğünü söyleyen Portakal, "Mahalleyi terk etmiyorum, gidebildiğim yere kadar giderim" dedi.

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PORTAKAL'A TEPKİ SÜRÜYOR

Portakal'ın bu açıklamaları muhalif medyanın bugünkü gündemini de belirledi.

Silivri'den canlı yayın yapan Halk TV ekibi sık sık Fatih Portakal'a gönderme yapmayı ihmal etmedi.

FİLOZOF GÖNDERMESİ YAPTI

Konuklarıyla süreci değerlendiren spiker Gözde Şeker, isim vermeden Portakal'a filozof göndermesi yaptı.

"RUS FİLOZOFUN BİR SÖZÜ VARDIR AMA DAHA İYİ BİLENLER OLUR"

Şeker, "Gazetecilik etiği, aramızda tartışabiliriz konuşabiliriz ama konu gazetecilik etiği olur. Hele ki bazı zamanlar vardır yeri değildir, her şeyin yeri zamanı vardır. Mesleki çerçevede her şeyi konuşabiliriz muhtemelen bu konuda antik Rus filozofunun da bir sözü vardır ama ben şimdi bilemeyeceğim onu daha iyi bilenler olur." ifadelerini kullandı.